Определен подрядчик для поставки центру развития беспилотников роботизированного комплекса

Победителем конкурса на поставку НПЦ «Парма БАС» комплекса для разработки и серийного изготовления двигателей и компонентов для беспилотников признано пермское ООО «Роботех». При максимальной цене контракта 575,8 млн руб. компания оценила свои услуги в 572,9 млн руб.

Как указано в техническом задании, в состав комплекса должны входить роботизированные линии для изготовления электродвигателей и производства малоразмерных газотурбинных и импеллерных двигателей, автоматизированная линия поверхностного монтажа электронных компонентов для производства систем управления движителями, система удаленного мониторинга работы и компьютерная система оценки и контроля качества производимой продукции.

НПЦ «Парма-БАС» будет развиваться на базе региональных предприятий и НОЦ мирового уровня «Рациональное недропользование». Создание центра предполагает организацию в Пермском крае производственных линий газотурбинных двигателей для БПЛА самолетного типа, линейки электрических двигателей, силовых авиационных и интеллектуальных конструкций для беспилотных авиационных систем. Резидентами «Парма-БАС» уже стали ряд предприятий Прикамья: «ОДК-СТАР», «Роботех», «МоторСкай», «ПрогнозРНМ» и «УралОмегаПласт». Помимо промышленных предприятий, в работе центра будут участвовать ведущие университеты Перми — политехнический (ПНИПУ) и классический (ПГНИУ).

Пермское ООО «Роботех» основано в 2019 году. Компания занимается производством промышленных многофункциональных роботов и трех моделей 3D-принтеров для предприятий металлургической промышленности под брендом Robotech. Кроме этого, «Роботех» реализует проекты по автоматизации производства. Основным учредителем ООО является бывший вице-президент ГК «Новомет» Евгений Пошвин — он владеет 75% долей компании.