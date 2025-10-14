Лошадей Пржевальского привезут в Хакасию за 12,2 млн рублей

Доставка лошадей Пржевальского в Республику Хакасия обойдется в 12,2 млн руб. Это следует из итогов торгов, опубликованных на портале госзакупок. Подрядчик, ставший победителем, не указывается.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Сибири создается центр реинтродукции лошадей Пржевальского. Он будет функционировать на территории ФГБУ «Государственный природный заповедник “Хакасский”».

Заказчиком транспортировки является «Объединенная дирекция государственных природных заповедников “Оренбургский” и “Шайтан-Тау”». В Оренбургской области находится действующий центр репродукции этого вида животных. Контракт предполагает доставку до 10 особей. Животных необходимо привезти авиарейсом из Оренбурга в Абакан до 10 ноября 2025 года.

Валерий Лавский