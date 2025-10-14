Сбербанк продал доли в праве на участок под своим старейшим офисом в Перми

Сбербанк продал доли в праве собственности на земельный участок под одним из своих старейших офисов — на ул. Ленина, 32, сообщил «Ъ-Прикамье» источник в банковских кругах. Доли в праве собственности на землю под зданием проданы с условием обратной аренды. Напомним, что недавно закрылось отделение финансового учреждения по ул. Ленина, 32. По данным выписки из Росреестра, 8 августа владельцем 16/100 долей в праве собственности на указанную территорию стало некое физическое лицо. Права на это имущество обременены ипотекой до момента ее полной оплаты.

Еще 6/100 долей в праве на участок по ул. Ленина, 32, с 7 октября 2024 года числятся за другим неизвестным физическим лицом. Сбербанк с 2015 года контролирует 78/100 долей в праве на эту землю. Площадь территории под закрытым офисом банка составляет 1,5 тыс. кв. м, ее разрешенное использование — под административные и складские здания.

Сейчас банковский офис на ул. Ленина, 32, закрыт, но позднее он может возобновить работу — в случае с возможным закрытием на ремонт другого отделения, по ул. Ленина, 49, добавил информированный собеседник.

По данным пресс-службы Сбербанка, финансовая организация, управляя филиальной сетью, всегда ориентируется на потребности, интересы и удобство клиентов. Поэтому банк сохраняет на прежнем уровне покрытие территорий сервисами. «В шаговой доступности от закрытого офиса на ул. Ленина, 32, работает более крупный офис, по адресу: ул. Ленина, 49, располагающий дополнительными услугами, которых не было в закрытом офисе»,— отметили в Сбербанке. К ассортименту услуг отделения на ул. Ленина, 49, относится более широкий перечень доступной к обмену валюты, покупка и продажа монет из драгметаллов, а также драгметаллы в слитках, сопровождение и выдача ипотечных кредитов. Кроме того, обслуживание возможно в других близлежащих отделениях по адресам: ул. 1-я Красноармейская, 21, ул. Революции, 60/1, Комсомольский пр., 54.

Здание на ул. Ленина, 32, является объектом культурного наследия «Банк Волжско-Камский коммерческий». По данным краевой госинспекции по охране объектов культурного наследия, здание построено в конце XIX века. В 2023 году Сбербанк пытался продать двухэтажный исторический особняк за 60 млн руб., но потом снял объект с продажи. В феврале 2025 года проект по сохранению здания получил акт государственной историко-культурной экспертизы.