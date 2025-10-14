На Аляске один человек погиб и двое пропали после удара тайфуна «Халонг»

Один человек погиб и двое пропали без вести на западе Аляски в понедельник после того, как остатки тайфуна «Халонг» принесли с собой ураганные ветры, разрушительные штормовые волны и паводковые воды, сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти. Паводком смыто несколько домов, с крыш спасено более 50 человек.

Представитель береговой охраны США капитан Дж. Кристофер Калпеппер описал ситуацию в деревнях Кипнук и Квигиллингок как «абсолютную разруху». В последней, по данным полиции, обнаружена мертвой женщина, а также не смогли найти еще двоих жителей.

По данным некоммерческого регионального фонда «Прибрежные деревни», большинство жителей обеих общин нашли убежище в местных школах. Помимо проблем с жильем пострадавшие по всему региону сообщали о перебоях в подаче электроэнергии, отсутствии проточной воды, испорченных продуктах питания, хранящихся в морозильных камерах, и повреждении печей для обогрева домов. Этот ущерб может осложнить зимовку в отдаленных населенных пунктах, где люди запасаются продуктами, добытыми на охоте и рыбалке, чтобы пережить сезон.

Эрнест Филипповский