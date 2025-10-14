JPMorgan намерен привлечь до $1,5 трлн вложений в критически важные отрасли США

Банк JPMorgan Chase объявил о запуске 10-летней программы по привлечению инвестиций в экономические отрасли «критически важные для безопасности США». В качестве первого шага банк намерен потратить до $10 млрд собственных средств на приобретение долей в различных компаниях, пишет Financial Times.

Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон заявил изданию, что США позволили себе «чрезмерно зависеть от ненадежных источников критически важных минералов, продукции и производства», а потому Америка должна стать сильной, чтобы «обеспечить глобальную безопасность».

JPMorgan намерен сосредоточиться на четырех сферах для инвестиций: цепочках поставок и передовом производстве, обороне и аэрокосмической промышленности, энергетической независимости, а также новых и стратегических технологиях.

Для достижения целей JPMorgan намерен расширить штат банковских сотрудников, а также сформировать внешнюю консультативную группу, «состоящую из представителей государственного и частного секторов».

Financial Times напоминает, что ранее, в 2021 году JPMorgan объявлял о намерении привлечь более $2,5 трлн на продвижение решений, направленных на борьбу с изменением климата.

Влад Никифоров