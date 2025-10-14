Четыре «дома за рубль» выставят на торги в Томске

Впервые на торги «Дом за рубль» в Томске выставят здания, расположенные по адресам: ул. Бакунина, 24, пр. Кирова, 25, ул. Войкова, 13а и пер. Аптекарский, 11/1. Здания расположены на инвестиционно привлекательных участках, отметили в городской администрации.

По данным мэрии Томска, дома на ул. Бакунина, 24 и ул. Войкова, 13а относятся к ценной среде, формирующей архитектурное окружение старинных томских церквей — Воскресенской и Знамения Божией Матери. Более того, дом на ул. Бакунина, 24 считается красивейшим зданием старейшей улицы города.

Все четыре дома расселены. Здания рекомендовано ремонтировать, не прибегая к методу переборки сруба.

Начальная цена аренды составляет от 88,5 тыс. до 137 тыс. руб. в год.

Аукцион назначен на 6 ноября, заявки на участие принимаются до 4 ноября.

Как сообщили в мэрии Томска, в программе «Дом за рубль» участвуют 64 здания, из которых 15 домов уже восстановлены арендаторами. С начала 2025 года по программе «Дом за рубль» инвесторам передано семь объектов.

Михаил Кичанов