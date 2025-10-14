«Известия»: Национальный автосоюз предложил ввести потолок цен на автозаправках

Национальный автомобильный союз (НАС) предложил установить максимально допустимые цены на российских автозаправках. Инициатива подана в письме президента НАС Антона Шапарина главе ФАС Максиму Шаскольскому, сообщает газета «Известия». Из текста обращения следует, что НАС предлагает рассчитывать специальный ценовой индекс — смотреть стоимость топлива в регионе на аналогичную дату предыдущего года и плюсовать инфляцию.

В 2025 году некоторые заправщики повышали цены существенно выше инфляции, несмотря на рекомендации регуляторов. По информации издания, в ряде регионов АЗС стали ограничивать отпуск топлива, а также одновременно повышать цены. В частности, независимые операторы подняли стоимость примерно на 10%, или на 5—8 руб. к прайсу вертикально интегрированных компаний (ВИНК) в Тамбовской, Тверской, Липецкой областях.

По оценкам господина Шапарина, приведенным в материале, отдельные игроки «пытаются извлечь сверхприбыль на фоне публикаций в некоторых СМИ о возможном дефиците топлива». Для усиления контроля за ситуацией Минэнерго и ФАС направляли владельцам заправочных сетей требования обосновать рост цен.

Обращение НАС будет рассмотрено антимонопольщиками «в рабочем порядке». Позиция властей в отношении ввода потолка цен остается неясной. Между тем, против потолка цен выступает Независимый топливный союз.

В начале октября «Ъ» сообщал, что правительство РФ готовится расширить меры поддержки внутреннего топливного рынка в ряде регионов.

Эрнест Филипповский