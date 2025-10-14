В Венесуэле в обрушившейся золотодобывающей шахте погибло 14 человек

В городе Эль-Кальяо на востоке Венесуэлы в результате обрушения золотодобывающей шахты погибло, по меньшей мере, 14 человек. Как сообщает ABC News. Причиной стали проливные дожди.

По информации правительства страны, смерти произошли в трех разных штольнях шахты «Куатро Эскинас де Караталь». Создан штаб для координации операции по поднятию тел погибших на поверхность, а также спасению неизвестного количества заблокированных шахтеров.

Количество погибших не окончательное, так как оценка делалась «на основе показаний других шахтеров».

Влад Никифоров