Силы ПВО уничтожили более БПЛА в Воронежской области

Средства ПВО уничтожили более пяти БПЛА в Борисоглебске и Бутурлиновском районе Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. В двух муниципалитетах отменили непосредственную угрозу удара БПЛА. Режим опасности атаки беспилотников в регионе сохраняется.

Ранее в связи с риском атаки дронов на российские регионы аэропорт Нижнего Новгорода ввел временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов.