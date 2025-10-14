Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Силы ПВО уничтожили более БПЛА в Воронежской области

Средства ПВО уничтожили более пяти БПЛА в Борисоглебске и Бутурлиновском районе Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. В двух муниципалитетах отменили непосредственную угрозу удара БПЛА. Режим опасности атаки беспилотников в регионе сохраняется.

Ранее в связи с риском атаки дронов на российские регионы аэропорт Нижнего Новгорода ввел временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов.

