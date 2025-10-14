Словакия может запросить заседание Совета ЕС из-за планов по отказу от газа из РФ

Словакия рассматривает возможность запроса внеочередного заседания Совета ЕС в ответ на планы Еврокомиссии полностью отказаться от российского газа к 2028 году. Об этом газете «Известия» сообщил вице-спикер словацкого национального совета Тибор Гашпар.

По словам господина Гашпара, Словакия может публично заявить, что действия Еврокомиссии нарушают принцип единогласия при принятии решений в области внешней политики. Правительство страны может потребовать пересмотра решения Еврокомиссии.

Ранее послы стран Евросоюза согласовали план Еврокомиссии, который предусматривает запрет на поставки российских нефти и газа с 2028 года. Несмотря на то, что Венгрия и Словакия сохранили возражения, для принятия этой меры достаточно большинства голосов, так как она классифицирована как торговая, а не санкционная. Совет ЕС планирует утвердить план на заседании 20 октября.