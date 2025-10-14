Microsoft прекратит поддержку Windows 10 с 14 октября

Microsoft прекращает официальную поддержку операционной системы Windows 10 с 14 октября. Корпорация рекомендовала пользователям перейти на Windows 11.

После этой даты пользователи больше не будут получать техническую помощь, а также*обновления для системы безопасности и компонентов. Установленная ОС продолжит работать, но Microsoft предупреждает, что ее использование станет опасным из-за повышенного риска заражения вредоносным ПО.

По данным Statcounter, Windows 10 остается самой популярной версией ОС в мире с долей рынка почти 59%, тогда как у Windows 11 — около 38%.