В Вашингтоне из-за шатдауна закрылись музеи Смитсоновского института и зоопарк

Спустя более 10 дней после начала частичной приостановки работы правительства США (шатдауна), в Вашингтоне закрылись Смитсоновский институт и его объекты, включая Национальный зоопарк и музеи.

Учреждения оставались открытыми 11 дней, существуя на средства 2024 года. Сейчас на дверях музеев и зоопарка висят таблички «Закрыто из-за шатдауна», сообщает «РИА Новости».

Работники зоопарка продолжат ухаживать за животными, однако камеры, транслировавшие их в реальном времени, отключены до возобновления работы.

Федеральное правительство США частично приостановило работу с 1 октября, так как Конгресс не смог договориться о финансировании госрасходов. Из-за шатдауна уже закрылись Ботанический сад, Библиотека конгресса и Капитолий.