Проект подсветки Ростовского кремля получил положительное заключение

Проектная документация на устройство архитектурно-художественной подсветки на зданиях Ростовского кремля получила положительное заключение по результатам государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ). Соответствующая информация размещена на сайте областной службы охраны объектов культурного наследия (ОКН).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Акт государственной историко-культурной экспертизы Фото: Акт государственной историко-культурной экспертизы

Документацию подготовило московское ООО «Айэмджи». Проектировщик уверен, что работы не окажут влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов.

«Расположение приборов на фасаде здания является не только функциональным аспектом, но и образно-стилистическим. Проект системы архитектурно-художественной подсветки обеспечивает полное сохранение архитектурного облика здания в дневное и вечернее время»,— говорится в проектной документации.

С такими выводами согласились и эксперты: они не нашли нарушений требований законодательства в области государственной охраны ОКН. До 22 октября будут проходить общественные обсуждения акта ГИКЭ.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что на подсветку Ростовского кремля из федерального бюджета выделено 76 млн руб. при реальной потребности в 300 млн руб.

Алла Чижова