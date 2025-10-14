Американский музей поздравил ВМС США фотографией российского крейсера

Национальный музей морских котиков ВМС США опубликовал в X поздравительный пост по случаю 250-летия американского флота, сопроводив его коллажем, на котором изображен российский ракетный крейсер «Варяг», входящий в состав Тихоокеанского флота.

В публикации говорилось о «250 годах отваги, храбрости и верности» ВМС США. На ошибку обратили внимание военнослужащие флота в отставке и журналисты, после чего пост был удален.

На некоторых коллажах с поздравлениями также изображен крейсер «Михаил Кутузов», пришвартованный в Новороссийске.