Бежавший из Мадагаскара президент Радзуэлина призвал уважать конституцию

Ранее бежавший из страны президент Мадагаскара Андри Радзуэлина призвал уважать конституцию для разрешения кризиса в стране. Об этом он заявил во время прямого эфира в своих соцсетях. В связи с массовыми протестами в стране, от него требуют уйти в отставку.

«Есть только один способ решить эти проблемы - уважать действующую в стране конституцию»,— сказал он (цитата по AFP).

Выступление Андри Радзуэлины дважды откладывалось его офисом. Изначально он должен был выступить с обращением к нации в понедельник в 16:00 по Гринвичу (18:00 мск).

Где сейчас находится президент — неизвестно. По информации Reuters, Андри Радзуэлина улетел на французском самолете. Французское радио RFI сообщило, что он заключил соглашение с президентом Эмманюэлем Макроном.

Демонстрации начались в стране 25 сентября из-за нехватки воды и электроэнергии, но переросли в массовый протест из-за более масштабных коррупции и неэффективного управления, сообщает Reuters.