В Москве арестовали старшего оперуполномоченного уголовного розыска

Тверской суд Москвы на 1 месяц и 27 дней отправил в СИЗО старшему оперуполномоченному уголовного розыска отдела МВД по Москве Даниила Белоусова. Его обвиняют в вымогательстве и превышении должностных полномочий.

Об аресте старшего оперуполномоченного сообщила пресс-служба судов Москвы. Там уточнили, что обвинения предъявлены по п. «б» ч. 3 ст. 163 и п.п. «д», «е» ч. 2 ст. 286 УК РФ. Детали уголовного дела в сообщении не указаны.

В базе судов указано, что дело зарегистрировано 13 октября. В карточке также указана только одна уголовная статья — вымогательство.