В дагестанском селе изъяли более 100 аппаратов для майнинга

В селе Майданское Унцукульского района Дагестана обнаружены и изъяты более 100 устройств для майнинга криптовалюты, сообщает пресс-служба ПАО «Россети Северный Кавказ». Совместная операция энергетиков и правоохранителей выявила три нелегальные майнинг-фермы, которые похищали электроэнергию.

Первая ферма располагалась на территории плодового сада, где было обнаружено 68 устройств. Владелец майнингового оборудования установил магнит на счетчик электроэнергии, полностью остановив его работу, что позволило занижать показания потребления. По данным компании, объем незаконно похищенной электроэнергии составил 440 тыс. кВтч, а ущерб электросетевому комплексу превысил 1,2 млн рублей.

Вторую майнинг-ферму нашли на территории фермерского хозяйства, где были выявлены 14 устройств. Нарушитель самовольно подключился к местной трансформаторной подстанции, проложив кабель длиной около 200 м. Энергетики составили акт о бездоговорном потреблении на 129,3 тыс. кВтч, ущерб оценен более чем в 950 тыс. рублей.

Третья ферма находилась рядом с фермерским хозяйством, там изъяли 23 аппарата. Размер нанесенного ущерба пока устанавливается.