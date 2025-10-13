На Солнце зафиксировали 15 вспышек

С начала суток ученые зафиксировали на Солнце 15 вспышек. Из них три — сильные.

Как уточнила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, три из 15 вспышек достигли предпоследнего класса мощности М. Накануне лаборатория сообщала, что на северо-востоке Солнца сформировался протуберанец «неадекватного размера», который в ближайшее время «выбросит целиком».

Сотрудники лаборатории 13 октября также рассказывали, что на Солнце «горят два костра», в которых звезда сжигает выброшенную из глубины энергию. Размер каждого «костра» превышает 10 диаметров Земли.