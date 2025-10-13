СК возбудит уголовное дело по факту нарушения жилищных прав жителей Ахтубинска

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав граждан в Астраханской области. Об этом сообщает информационный центр СКР.

По данным соцмедиа, в подъезде одного из домов в Ахтубинске обрушился потолок. Здание признали аварийным и подлежащим расселению в 2025 году, но срок перенесли.

Следственные органы регионального подразделения СКР проводят по данному факту процессуальную проверку (ст. 293 УК РФ). В соответствии с поручением господина Бастрыкина начальник астраханского следственного управления Ибрагим Могушков доложит также о результатах расследования уголовного дела. Глава СКР поставил исполнение поручения на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов