В Черноземье 14 октября будет дождливо, от 0°С до +9°С

Во вторник, 14 октября, в регионах Черноземья будет облачно и дождливо. Температура составит от 0°C ночью до +9°C днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью температура составит до +3°C, будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие кратковременные осадки. Днем — облачно, небольшой дождь, до +8°C.

В Воронеже в течение суток прогнозируется облачность. Ночью температура составит до +3°C, осадков не будет. Днем пойдет небольшой дождь, до +9°C.

В Курске в течение суток синоптики обещают облачную погоду. Ночью — температура +2°C, без осадков. Днем — до +7°C, временами ожидается небольшой дождь.

В Липецке в течение суток сохраняется облачность с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, 0°C. Днем прогнозируется временами небольшой дождь, до +8°C.

В Орле ночью ожидается облачность с прояснениями и без осадков, +3°C. Днем — облачно, небольшой дождь, +8°C.

В Тамбове ночью будет облачно, без осадков. Температура составит до +1°C. Днем — облачно с прояснениями и временами небольшой дождь, до +9°C.

