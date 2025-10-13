MI5 предупредила британских политиков о возможном шпионаже со стороны РФ и КНР

13 октября британская служба контрразведки MI5 выпустила рекомендации для политиков страны по противодействию «шпионажу и иностранному вмешательству».

«Великобритания является целью долгосрочного стратегического иностранного вмешательства и шпионажа со стороны представителей России, Китая и Ирана, которые различными способами стремятся продвигать свои экономические и стратегические интересы и наносить ущерб нашим демократическим институтам»,— говорится в документе.

MI5 призывает политиков и сотрудников их аппарата остерегаться так называемых источников угрозы, которые пытаются выстроить с ними долгосрочные глубокие отношения, выведать у них конфиденциальную информацию или же шантажировать их. В документе говорится, что иностранные шпионы могут применять разные методы — от кибератак и взломов до попыток втереться в доверие и предоставления политикам финансирования, якобы поступающего от других британцев, а не от иностранцев. MI5 рекомендует политикам внимательно относиться к «странным социальным взаимодействиям» или «откровенной лести», проверять новые контакты, серьезно воспринимать вопросы кибербезопасности и собственной безопасности за рубежом, а если что-то кажется подозрительным — тут же сообщать службам безопасности.

Яна Рождественская