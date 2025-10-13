Власти прокомментировали громкий хлопок на улице Автозаводской в Ижевске

По факту громкого хлопка на ул. Автозаводской в Ижевске заявлений или обращений о ситуации, жертвах и возгорании в экстренные службы не поступало, написал в Telegram председатель госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. «Происшествий не зафиксировано. Прошу сохранять спокойствие»,— добавил он.

На кадрах видеозаписи с домофона на ул. Автозаводской, 8, слышно громкий звук, после которого автомобили во дворе начали сигналить. Кадры опубликовали в местном сообществе «Злой ижевчанин» в Telegram. Время записи — 19:42.