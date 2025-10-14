Генераторы подключают к дефициту

По данным “Ъ”, правительство готово продлить работу нескольких турбоагрегатов Красноярской ТЭЦ-1, которые планировалось вывести из эксплуатации после завершения модернизации другой станции. Оборудование может быть востребовано в условиях дефицита электроэнергии, который в Объединенной энергосистеме Сибири к 2031 году сложится в объеме 3,866 млн кВт•ч.

Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики может одобрить продление работы нескольких турбоагрегатов Красноярской ТЭЦ-1, которые планировалось вывести из эксплуатации. Это следует из материалов к заседанию 15 октября (есть у “Ъ”).

Енисейская ТГК (ТГК-13; входит в Сибирскую генерирующую компанию — СГК) реализует проект модернизации Красноярской ТЭЦ-3, который предусматривает вывод из эксплуатации турбоагрегатов 3–6 (100 МВт) на Красноярской ТЭЦ-1. Однако СГК предложила сохранить оборудование в работе для реагирования на дефициты электроэнергии, говорится в материалах.

Вывод из эксплуатации турбоагрегатов на Красноярской ТЭЦ-1 в рамках модернизации Красноярской ТЭЦ-3 был обусловлен требованием действовавших на момент отбора правил: мощность модернизированного объекта не должна более чем на 20% превышать мощность объекта, функционирующего до завершения модернизации.

Но, как следует из материалов к правительственной комиссии, в июне на совещании в Минэнерго признали целесообразным сохранить турбоагрегаты 3–6 Красноярской ТЭЦ-1 в работе с возмещением операционных затрат на поддержание готовности генерирующего оборудования через механизмы торговли мощностью с 2029 года.

В Минэнерго и СГК не ответили на запрос “Ъ”.

Как отметил «Системный оператор» (диспетчер энергосистемы) в письме Минэнерго (есть у “Ъ”), согласно проекту Схемы и программы развития электроэнергетических систем России, к 2031 году в Объединенной энергосистеме Сибири сложится дефицит электроэнергии в 3,866 млн кВт•ч. При величине выработки электроэнергии ГЭС в условиях маловодного года дефицит может достичь 13,671 млн кВт•ч. При этом турбоагрегаты 3–6 Красноярской ТЭЦ-1 востребованы на оптовом рынке электроэнергии — их средний коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) составил 67,7% в 2024 году и 69,8% в 2025 году, что выше среднего значения КИУМ по ТЭС в энергосистеме России. В «Системном операторе» комментарий не предоставили.

Анна Тыбинь