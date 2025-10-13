СК возбудил дело после смерти водителя при выгрузке зерна в Пензенской области

Нижнеломовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Трагедия произошла в рабочем поселке Земетчино. Там водитель грузовика, владельцем которого является ИП, упал с перекладины прицепа во время выгрузки зерна. 58-летний мужчина умер в лечебном учреждении через несколько дней после госпитализации.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Специалисты устанавливают лицо, ответственное за соблюдение требований охраны труда и допустившее их нарушение.

Павел Фролов