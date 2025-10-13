Памятник нейрокотворный

Депутаты думы Нижнего Новгорода попросили мэрию провести оцифровку всех городских памятников и монументов, чтобы включить их в виртуальные экскурсии для туристов. Цифровой гид по городу, основанный на VR-технологиях, используется в образовательных учреждениях, туристско-информационном центре и на международных мероприятиях уже несколько лет. Однако многих нижегородских памятников, особенно новых, в программе нет, отметили члены постоянной комиссии гордумы по экономике. Депутаты считают, что новые памятные места никому не известны, а на них тратятся бюджетные средства. В городском департаменте туризма поддержали инициативу, прогнозируя рост турпотока на 10% по итогам 2025 года.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Депутаты комиссии думы Нижнего Новгорода по экономике на заседании 13 октября предложили мэрии оцифровать городские памятники и включить их в программы VR-экскурсий. Инициатива появилась после доклада директора департамента туризма Александра Симагина о ситуации в отрасли. По расчетам мэрии, в 2025 году турпоток в Нижний Новгород увеличится на 10% к 2024 году (по итогам прошлого года показатель вырос на 11,2%, до 1,9 млн человек) за счет развитой инфраструктуры и множественных титулов той или иной «столицы» в последние годы, сообщил господин Симагин.

«На туристической карте Нижнего Новгорода появляются новые яркие бренды федерального и международного статуса: музеи СВО и ГАЗа, компания "Водолет", фестиваль "Столица закатов", улица-музей Миллионка. Они воспринимаются наравне с фундаментальными брендами — такими, как Нижегородский кремль», — рассказал чиновник.

Последние несколько лет власти развивают туристско-информационный центр с использованием цифровых технологий. Для посетителей работает VR-гид, доступный также для всех учреждений образования.

«Мы используем его на всех международных мероприятиях, а в бывшей ночлежке из пьесы Максима Горького «На дне» на Кожевенной,10 расположен цифровой портал "Диалоги с Горьким", совместно с оператором скоростных перевозок "Водолет" создан центр поддержки речного и круизного туризма с интерактивным 3D-гидом и цифровым двойником конструктора судов на подводных крыльях Ростислава Алексеева в качестве экскурсовода. Наряду с такими флагманскими и продвинутыми сервисами, как VR-технологии, нейролингвистика, работают наши интернет-порталы, социальные сети и выстраивается партнерство с другими интернет-ресурсами. Ежегодно число их посетителей растет», — заверил Александр Симагин.

Число туристов, популярные у них места и расходы гостей города считают мобильные операторы с помощью технологии big-data, и власти могут подстроиться под потребности визитеров, добавил глава департамента.

Цифровые технологии используются в программах для городов-побратимов Нижнего Новгорода: за три года число просмотров туристического контента о городе превысило 18 тыс. только в школах Бухары. В 2025 году «Дни Нижнего Новгорода» провели в Сухуме и предоставили доступ к VR-контенту 15 абхазским школам. Экскурсии по Нижнему Новгороду проводит виртуальный поэт Александр Пушкин, в 2026 году цифровые уроки о городе предоставят школам Минска.

Выслушав доклад, депутат Николай Сатаев напомнил, что многих нижегородских памятников в туристских программах и виртуальных гидах нет. «В 2023 году мы открыли бюст бывшему главе города Горького и начальнику Горьковской железной дороги (ГЖД) Омари Шарадзе. Я считаю его великим человеком, однако информации о памятнике ему нигде нет. Необходима цифровизация таких монументов, чтобы люди могли о них знать и посмотреть, где они находятся», — призвал депутат.

Александр Симагин ответил, что в городе слишком много достопримечательностей, и учесть абсолютно все памятники невозможно. Господин Сатаев напомнил, что на прошлой неделе на улице Родионова был открыт бюст народному художнику РСФСР Павлу Гусеву в сквере его имени. «Спрашиваю сегодня, когда будем открывать этот бюст официально? А мне отвечают: не будем, проехали. Не понимаю, для кого мы это делаем? В последнее время туда потратили 2 млн руб., а теперь даже открывать не будем»,— возмутился депутат.

Его поддержал председатель комиссии Сергей Пляскин: «У нас должна быть виртуальная экскурсия по местам памяти знаменитых нижегородцев, которые внесли вклад не только в культуру или развития города, но и страны».

Также необходимо договориться с цифровыми сервисами, чтобы памятники, особенно новые, автоматически отображались в картах, предложил депутат Евгений Костин. «Памятник — не иголка в стоге сена. Необходимо, чтобы после открытия памятников они автоматически появлялись на цифровой карте. Это нужно регулировать правовыми актами», — полагает депутат.

Комиссия решила разработать инициативу об обязательной оцифровке памятников, а господин Симагин — проработать этот вопрос в мэрии. Технологии для туристов депутаты повторно обсудят на выездном совещании.

Владимир Зубарев