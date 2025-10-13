Мужчина погиб при ударе беспилотника ВСУ в белгородском селе Дорогощь

В белгородском селе Дорогощь Грайворонского округа мужчина погиб в результате удара беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины по парковке коммерческого предприятия. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По данным регионального оперштаба, мужчина получил смертельные ранения и скончался на месте происшествия. Власти подчеркнули, что погибший — мирный житель, пострадавших среди других граждан нет.

Ранее в Белгородской области сообщалось об атаке украинского дрона в городе Шебекино, где пострадали двое бойцов подразделения «Орлан». Совместно эти события свидетельствуют о продолжающихся нападениях на территорию региона с использованием беспилотных аппаратов.