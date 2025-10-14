Международная выставка косметики InterCHARM пройдет в Москве с 15 по 18 октября

Международная выставка парфюмерии и косметики InterCHARM пройдет в «Крокус Экспо» в Москве с 15 по 18 октября. В ней примут участие 1,5 тыс. компаний из более чем 30 стран. Об этом сообщила пресс-служба организатора мероприятия.

Россию будет представлять 681 участник из 25 регионов. От Китая заявлено 485 компаний, от Южной Кореи — 84, от Турции — 57. Участие также примут Белоруссия, США, ОАЭ, Индия, Италия, Иран, Казахстан, Франция, Германия, КНДР и другие страны. Среди компаний — производители продукции, упаковки и оборудования, поставщики ингредиентов, косметические бренды и дистрибьюторы.

На выставке зарегистрировались 87 тыс. посетителей. В их числе — производители, ритейлеры, владельцы брендов, дистрибуторы и представители салонной индустрии. Деловая программа включает 145 выступлений и конференций. Главная аналитическая сессия — «Косметика в России». На ней участники сделают прогнозы по развитию отрасли косметики и парфюмерии до 2030 года. На сессии «Как создать beauty-brand» эксперты поделятся опытом с предпринимателями.

Также запланированы B2B-встречи с байерами крупнейших розничных сетей из России, СНГ, Азии и Ближнего Востока. «Это быстрый путь для российских брендов к реальным контрактам и экспортным возможностям»,— отмечается в пресс-релизе.

InterCHARM — крупнейшая в России и Восточной Европе выставка парфюмерии и косметики. В 2025 году выставка объединит более 1,4 тыс. компаний из 30 стран и более 80 тыс. посетителей из всех регионов России и ближнего зарубежья.