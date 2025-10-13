Прокуратура взяла на контроль проверку по ДТП с тремя погибшими в Пензе

Прокуратура поставила на контроль выяснение обстоятельств дорожной аварии в Пензе, в которой погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

ДТП произошло в 12:25 сегодня, 13 октября, на 647 км ФАД М5 «Урал». Согласно предварительным сведениям, там столкнулись «МАЗ», которым управлял мужчина 2004 года рождения, и автомобиль «ВАЗ-21154», за рулем которого находился мужчина 2005 года рождения.

В ДТП погибли водитель отечественной легковушки и два его пассажира — мужчина 2005 года рождения и 17-летняя девушка. На место аварии выезжал прокурор Железнодорожного района Пензы Рустам Абубекеров.

