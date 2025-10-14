В Ярославской области появится комиссия по развитию агрообразования

В министерстве агропромышленного комплекса (АПК) и потребительского рынка Ярославской области создали комиссию по развитию агротехнологического образования. Соответствующий приказ подписал министр АПК Евгений Тихонов в начале октября.

Фото: Правительство Ярославской области

Комиссия будет предлагать общеобразовательные организации для создания в них агротехнологических классов и рассматривать иные вопросы по этой теме. Членами комиссии предложено стать главам округов, представителям сферы образования, гендиректорам ООО «Красный маяк» и АО «Ярославский бройлер».

В сентябре профильное министерство сообщало об открытии агроклассов в Ишневской школе Ростовского округа и Октябрьской школе Рыбинского округа в рамках регионального проекта «Кадры в АПК Ярославской области». В Ишненской школе программа ориентирована на биотехнологии в пищевом производстве, в Октябрьской – на птицеводство. Обе школы также ранее заключили соглашения с агро-колледжами и предприятиями — ООО «Красный маяк» и АО «Ярославский бройлер».

«Мы провели очень серьезную работу по подготовке программ, которые будут осваивать ребята. Прежде всего это углубленное изучение биологии и химии. Обучение максимально ориентировано на потребности предприятий агрокомплекса. Это поможет подготовить кадры, которые будут востребованы нашими работодателями»,— сообщала министр образования Ярославской области Ирина Лобода.

Алла Чижова