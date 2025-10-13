За волю к прогрессу

Премию Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (сам он экономистов в завещании не упоминал) в 2025 году получат исследователи Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Ховитт. Первый на исторических данных изучил связи технологического прогресса и устойчивого экономического роста, остальные двое — выстроили матмодель финансирования потока научных открытий как базы для такого роста. Из наблюдений экономистов следует, что прогресс — результат равновесия между достаточностью стимулирования науки и избыточностью таких вложений, которая может спровоцировать сопротивление инновациям со стороны традиционных рынков. Выбор лауреатов, таким образом, продиктован одновременно и желанием напомнить участникам процессов деглобализации мировой экономики о хрупкости баланса, поддерживающего глобальный рост, и интересом к институциональному и культурному обеспечению условий для продолжения самого этого прогресса.

Половину премии, как следует из решения Нобелевского комитета, получит Джоэль Мокир «за выявление предпосылок для устойчивого роста за счет технологического прогресса». В своих работах экономист объясняет, почему до промышленной революции важные открытия фактически не влияли на качество жизни людей и почему после нее устойчивый экономический рост стал «новой нормой».

Из исследований Джоэля Мокира видно, что стабильность экономического роста определяется потоком «полезных знаний» двух типов: это пропозициональные и предписывающие знания (почему это работает и как это работает) в комплексе — и что такой подход к науке опирается на культурный слом времен Френсиса Бэкона. До промышленной революции инновации определяло предписывающее практическое знание — без теории открытия часто воспринимались как случайные и не приводили к выявлению новых закономерностей.

При этом устойчивость прогресса и роста по Мокиру зависит среди прочего от готовности общества к изменениям.

В технологической гонке всегда кто-то проигрывает — и наличие общественного договора о «непротивлении» изменениям и умение договариваться критически важны: экономист доказывает это на примерах из истории, объясняя, в частности, промышленную революцию в Европе предшествовавшей ей эпохой Просвещения. При этом самого Мокира, судя по перечню его работ, больше интересуют именно культурные корни прогресса и социальные факторы, способствующие развитию новых технологических идей.

Два же других лауреата, Филипп Агьон и Питер Ховитт, разделят половину премии за исследования той же предметной области уже на современных данных. Главный их совместный труд посвящен построению математической модели тонкого равновесия, при котором «созидательное разрушение» (то есть вытеснение старых товаров более инновационными) освобождает достаточно пространства для прогресса, не провоцируя при этом избыточного сопротивления, когда инновации ведут к слишком масштабному разрушению сложившихся рынков и потерям компаний, вложившихся в предыдущий инновационный цикл.

Скорость «созидательного разрушения» и, как следствие, экономического роста, по их выводам, во многом определяется объемами инвестиций в НИОКР и балансом между поддержкой общества (исследования и инновации повышают качество жизни), и завышенными тратами на «инновации ради инноваций», когда разработка улучшенной версии продукта приносит лишь коммерческую прибыль, а вызванные ей социальные потери, напротив, тормозят будущие вложения.

«Перевес» в этом столкновении идей определяется ситуацией в обществе и на финансовых рынках, уровнем сбережений домохозяйств и другими факторами. Филипп Агьон и Питер Ховитт были первыми, кто учел весь спектр и описал возможные риски серьезного «крена» в ту или иную сторону.

Присуждение премии за работы по этим темам на фоне деглобализации последних лет может быть продиктовано желанием Нобелевского комитета напомнить, что сам устойчивый глобальный экономический рост — результат этого тонкого равновесия, а попытки передела его результатов протекционистскими мерами и избыточное стимулирование ради национальных побед в технологических гонках могут его разрушить. Вместе с тем выбор лауреатов может восприниматься как поддержка дальнейших исследований социальных и культурных корней прогресса и моделей его институционального обустройства.

Кристина Боровикова, Олег Сапожков