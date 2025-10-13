Абоненты сохраняют анонимность

Обзвоны с соцопросами остались непромаркированными. С 1 сентября, согласно новым правилам, при вызове на экране смартфона абонента должна высвечиваться информация о звонящем: название компании или категория вызова, например, банк или доставка. Однако с начала октября участились звонки с неопознанных номеров, чаще всего человеку звонят в рамках соцопроса. Внимание на это обратили «Ведомости», по данным издания, тем, кто столкнулся с подобным, звонили от лица ВЦИОМа. Как пояснили в центре изучения общественного мнения, звонки для них осуществляют подрядчики колл-центры. Другие подробности не приводятся.

Звонки без маркировки проходят и от компаний, рассказал шеф-редактор “Ъ FM” Александр Мезенцев: «За последние три дня я получил пять звонков с неизвестных мне мобильных номеров. При этом у них не было ни маркировки, ни пометки о том, что это спам. Два из них касались якобы опросов про рынок страхования, на самом деле было навязывание услуг. Еще два звонка касались недвижимости — моего интереса к возможной покупке. И еще один звонок касался банковских услуг. Я отвечал на эти звонки, потому что ожидал доставки, и это мог быть один из курьеров. Долгих разговоров у меня не получилось, практически через полминуты я бросал трубку. Кстати, об этом рассказывали мне в последние дни еще несколько знакомых».

Маркировка телефонных звонков в целях борьбы с мошенничеством была запущена полтора месяца назад. Но для многих это оказалось неприятным сюрпризом, указывает директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров: «Дело в том, что маркировка предполагает оплату компаниям, предоставляющим эту услугу. В отличие от бизнес-субъектов, различных колл-центров, которые так или иначе монетизируют свою деятельность и закладывают увеличение стоимости звонков за счет маркировки в стоимость своей работы и в конечный продукт, различные соцопросы, сервисы, изучающие общественное мнение, оказались абсолютно к этому не готовы. Они, как правило, действуют в рамках грантов или государственного бюджета, субсидий, которые планируются на год вперед, и, естественно, они не предусмотрели изменения законодательства, в результате были вынуждены резко снижать собственные затраты.

Колл-центры не придумали ничего лучше, как изменить фактор осуществления звонков, предусмотрев звонки с частных мобильных телефонов сотрудников, городских телефонов. Борьба с мошенническими звонками рассматривается как вечная: когда начала расти стоимость осуществления звонков со стороны мошенников, они начали переезжать в мессенджеры, звонить на обычные городские телефоны. Запаса прочности у телефонных мошенников еще на несколько лет точно хватит».

До конца сентября операторы предоставляли услугу маркировки для бизнеса в льготном режиме в рамках переходного этапа. В среднем один такой звонок обходился приблизительно в 30 коп., подсчитывали «Ведомости». Штрафов за отсутствие маркировки законом пока не предусмотрено. По данным Surveystudio, после вступления в силу поправок в закон «О связи» число звонков от колл-центров сократилось на 78%.

Правда, большинство звонков от неизвестных номеров к колл-центрам отношения не имеют, указывает IT-эксперт Сергей Вильянов: «Люди фактически не работают в компаниях, от имени которых звонят, это касается и опросников, и рекламы микрозаймов и других. Значительная часть звонящих — это просто люди, которые в интернете нашли такую подработку, им сказали, мол, купи сим-карту и с нее звони. Этой истории уже много лет. Собственно, во ВЦИОМе так было всегда. Формально, конечно, нарушение закона имеет место, но де-факто придраться к этому очень трудно, потому что компания может сказать: "А мы этого человека видим в первый раз". И доказать обратное — это долго и хлопотно, никто не будет этим заниматься.

По идее, компания должна собирать номера, с которых они звонят. Но, во-первых, это сделает работу сильно дороже, во-вторых, при колоссальной текучке на таких сервисах, когда человека внесут в эту базу, он, скорее всего, уже сбежит в ужасе. Именно с этим явлением, на мой взгляд, поделать ничего нельзя, кроме каких-то жестких репрессивных мер, просто сказать: "Открывайте настоящие колл-центры, пусть там люди сидят и звонят с городских номеров". Крупные компании, для которых важен престиж, будут эти правила соблюдать, а те, кто равнодушен к собственному статусу, продолжат экономить».

Как отмечают в агентстве TelecomDaily, с тем, как работает маркировка, до сих пор «мало что понятно». Например, операторы по-разному тарифицируют эту услугу. А сервисы по блокировке могут помечать часть полезных звонков с неизвестных номеров как спам, а спамерские, наоборот, как полезные. Поэтому снижение числа звонков с неизвестных номеров там оценивают не более чем в 10%.

Екатерина Вихарева