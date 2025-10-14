Медвежонок Умка научит дошкольников родину любить

Проект «Родина начинается с нас», который был недавно запущен в дошкольных учреждениях Чукотского автономного округа, в случае успеха может быть масштабирован на всю страну. Об этом рассказал 13 октября на круглом столе в Госдуме чукотский губернатор Владислав Кузнецов, возглавляющий подкомиссию Госсовета РФ «Подходы к формированию духовно-нравственных ценностей у детей дошкольного возраста». Круглый стол, посвященный вопросам воспитания в духе традиционных ценностей, был организован фракцией «Новые люди».

В рамках проекта начата разработка кодекса современного воспитателя Чукотки, сообщил господин Кузнецов: «Это свод принципов, где на первом месте уважение к ребенку, его индивидуальности, создание атмосферы доверия… Мы сложили такое первое видение программы, с 21 октября у нас уже первые преподаватели детских садов пройдут обучение по ней. Совместно с федеральными экспертами подготовлены материалы по внесению изменений в федеральный государственный образовательный стандарт и федеральную образовательную программу». По мнению губернатора, начинать патриотическое воспитание детей необходимо как можно раньше, иначе есть риск, что они «вырастут на чуждых нам подходах и ценностях».

При этом информации, основанной на наших ценностях, которая была бы изложена в доступной для ребенка дошкольного возраста форме, «крайне мало», а кроме того, она «не имеет структурированного характера», посетовал Владислав Кузнецов. По его словам, опрос, проведенный среди преподавателей и воспитателей дошкольных учреждений, выявил, что они затрудняются найти способ донести информацию так, чтобы это было «интересно и понятно».

Решить эту проблему призван в том числе и новый проект, в рамках которого важную информацию будут доносить до детей через игры и мультфильмы, пояснил глава Чукотки. «Работаем над созданием мультфильмов "Чукотка — малая родина" про медвежонка Умку. Через это люди узнают свою культуру, малую родину, символику страны»,— привел пример господин Кузнецов.

Ксения Веретенникова