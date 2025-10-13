Число пострадавших при столкновении поездов в Словакии превысило 90 человек

При столкновении поездов на юго-востоке Словакии столкнулись два скоростных поезда, пострадал минимум 91 человек. Об этом сообщил глава Минздрава Словакии Камил Шашко, передает портал teraz.sk.

По словам министра, семеро пострадавших находятся в критическом состоянии. Еще 84 человека получили ранения средней и легкой степени тяжести. Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эштак заявил, что число пострадавших может быть около 100, передает агентство TASR.

На месте инцидента задействовано семь бригад скорой помощи и три медицинских вертолета. Пострадавших, которым не требуется медицинская помощь, доставляют в ближайшие города специальные автобусы.

Два пассажирских поезда столкнулись сегодня днем рядом с деревней Яблонов-над-Турной. Авария стала одной из самых масштабных железнодорожных катастроф в стране за последние годы. По предварительной версии, причиной столкновения могла стать невнимательность одного из машинистов.