Если партии сгрудились в малое

Партии и кандидаты на сентябрьских выборах чаще всего обращались к участникам СВО, семьям с детьми, медикам и производственным рабочим, а также к пенсионерам и молодежи. К такому выводу пришли члены Комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью, проанализировав предвыборные выступления участников осенней кампании. Фактически все парламентские партии работают с одинаковыми социальными группами, и к федеральным выборам 2026 года ситуация не изменится, считают эксперты.

Авторы исследования подсчитали, какие социальные группы были для партий и кандидатов приоритетными на недавних выборах глав 20 субъектов и 11 региональных парламентов. Всего эксперты проанализировали 17 тыс. публикаций в соцсетях и 42 стенограммы предвыборных дебатов. Учитывалось как число участников кампаний, обращавшихся к той или иной группе, так и суммарное количество таких обращений. В итоге выяснилось, что основное внимание кандидатов и партий «стянули на себя» семьи с детьми, участники СВО и военные, рабочие производств, медики, молодежь и пенсионеры (см. график). В «антитоп» групп, к которым обращались реже всего, вошли мигранты, дальнобойщики, экологи, журналисты, индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Фактически партии фокусируются на одних и тех же социальных группах, а потенциал не охваченных агитацией групп «остается огромным», указывают авторы доклада, поэтому «привлечение новых групп на свою сторону может дать неожиданный эффект». Впрочем, контуры думской кампании-2026 «не будут принципиально отличаться» от того, что можно было наблюдать осенью 2025-го, считают исследователи: «Целевые группы и методы агитации останутся в целом такими же».

Отдельные расхождения в партийных предпочтениях касаются в основном социальных групп «второго ряда». Так, «Единая Россия» (ЕР), чаще нацеливавшаяся на семьи с детьми (708 обращений), врачей и медиков (293), а также военных (979), в то же время работала с волонтерами и «жителями исторических регионов РФ». Это, по мнению авторов доклада, означает, что партия демонстрирует «сбалансированный подход». Основная задача ЕР как правящей партии — диалог с максимальным количеством избирателей, подтвердил на презентации доклада в пресс-центре ТАСС член генсовета ЕР Сергей Перминов.

КПРФ, по оценке исследователей, по-прежнему обращается к классическим для себя социальным группам. Для коммунистов это прежде всего пенсионеры (107 обращений) и работники промышленности (120). По словам секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, в 2026 году основной задачей для партии станет «поиск эффективных каналов коммуникации с избирателями».

У ЛДПР на первом месте оказались участники СВО (517 обращений). Для партии работа «по комплексной адаптации участников СВО, возвращающихся к мирной жизни», действительно является приоритетной — наряду с поддержкой тех, кто «принимает решение подписать контракт», пояснил заместитель руководителя фракции в Думе Станислав Наумов. В то же время либерал-демократы чаще остальных партийцев обращались к теме мигрантов, но преимущественно в негативном контексте, отмечают авторы доклада.

Отличительной чертой «Справедливой России — За правду», в свою очередь, стала адресная работа с «жителями исторических регионов» и зоозащитниками. А член президиума центрального совета партии Андрей Кузнецов подчеркнул, что для справороссов «работа с ключевыми социальными группами — это не предвыборный, а постоянный процесс».

Наконец, «Новые люди» «разбавили» традиционный для всех список адресатов учителями и педагогами (45 обращений). Но интенсивность работы партии заметно отличается от региона к региону, указывается в докладе: от полного исчезновения из медиаполя в отдельных субъектах до формирования сильных позиций в крупных городах и северных регионах. «Определенные сигналы идут под определенный общественный запрос, поэтому и видим параллельные истории, над которыми мы работаем вместе»,— уточнила выводы экспертов заместитель руководителя фракции «Новых людей» в Думе Сардана Авксентьева. При этом ее удивило, что предприниматели оказались за пределами топ-10 общего рейтинга, хотя «Новые люди» работают над этим вопросом в режиме 24/7. «Возможно, поскольку это экспертные встречи, они не выходят как широкая идея для большинства избирателей»,— предположила депутат.

Что же касается непарламентских партий, то они преимущественно копируют риторику парламентских и не ищут уникального позиционирования, отмечается в докладе. А для некоторых из них характерно «перенимание» повестки той партии, на чей электорат они претендуют. В качестве такого примера эксперты привели «Коммунистов России», у которых в числе целевых социальных групп оказались «коммунисты» и «избиратели КПРФ».

Григорий Лейба