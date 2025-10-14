Тамбовский губернатор ставит на проверенных

Выпускник программы «Время героев» Евгений Первышов, в сентябре избранный главой Тамбовской области, включил в свою команду еще несколько человек, имеющих отношение к специальной военной операции (СВО). И. о. министра экономической и инвестиционной политики региона стал бывший министр промышленности и торговли Херсонской области, а советниками губернатора — ветеран спецоперации и вдова погибшего на Украине Героя России. Эксперт считает, что Тамбовская область становится модельным примером для продвижения во власть людей, так или иначе связанных с СВО.

На совещании в правительстве области 13 октября Евгений Первышов представил пятерых новых назначенцев, трое из которых имеют отношение к СВО.

И. о. министра экономической и инвестиционной политики стал уроженец Тамбовской области Иван Сафронов, трудившийся в местных органах власти с 2002 года. В мае 2023-го он перешел на пост министра промышленности и торговли Херсонской области. Господин Первышов отметил, что господин Сафронов достойно проявил себя на предыдущем месте работы: «Я связывался с руководством, получил положительную рекомендацию. Рассчитываю, что опыт, который еще дополнительно вы приобрели в достаточно сложном регионе, сейчас сможете реализовать непосредственно на этой должности».

На пост советника главы региона по взаимодействию с предпринимательским сообществом и инвестициям назначен ветеран СВО Сергей Нефедов. До участия в боевых действиях он работал директором департамента развития и продвижения бизнеса на тамбовском заводе «Комсомолец», а сейчас проходит обучение по региональной кадровой программе «Герои Тамбовщины». Представив господина Нефедова, Евгений Первышов поручил своим заместителям, курирующим промышленность и инвестиции, приглашать нового советника на совещания.

Еще одним советником губернатора — по взаимодействию с фондом «Защитники Отечества» — назначена Ольга Лапшина. Она является вдовой Героя России Артура Лапшина, погибшего в начале 2023 года в ходе боевых действий на Украине и похороненного в Курске, где он вырос и жил. Господин Первышов пояснил, что госпожа Лапшина будет координировать оказание помощи участникам СВО и членам их семей: «Вопросы, которые она берет на свои плечи, очень сложные и непростые». Как уточнили “Ъ” в правительстве Тамбовской области, Сергей Нефедов и Ольга Лапшина будут работать советниками на постоянной основе.

Опыт военной службы есть и у Александра Саянова, назначенного и. о. директора департамента административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата правительства региона. Он окончил Военную академию тыла и транспорта в Саратовской области, а затем в течение 16 лет служил в Вооруженных силах РФ.

С момента назначения на пост врио главы Тамбовской области в ноябре прошлого года Евгений Первышов уже назначил на ключевые посты в региональной власти нескольких участников СВО. Так, практически сразу после приезда в регион его бывший коллега по администрации Краснодара и ветеран боевых действий на Украине Валерий Карасев занял должность руководителя аппарата правительства. После выборов господин Первышов делегировал в Совет федерации бывшего сенатора от Курской области и выпускника программы «Время героев» Алексея Кондратьева. Кроме того, Тамбовскую городскую думу возглавил участник СВО Константин Кутейников.

Политолог Александр Немцев считает, что личная карьера главы Тамбовской области, прошедшего через СВО, является ориентиром и показывает, что другие люди со схожим опытом имеют шансы занять достаточно высокие позиции в региональной власти: «Концентрация таких людей связана с губернатором и будет расти. Сложно ожидать другого, потому что на встрече с президентом Владимиром Путиным Первышов говорил, что рассматривает участников СВО и выпускников "Времени героев" как команду, с которой он готов двигаться дальше». А за счет привлечения кадров из других областей подход тамбовского губернатора становится межрегиональным, добавляет эксперт.

Сергей Толмачев, Воронеж