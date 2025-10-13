В Ярославле объявлен поиск подрядчика для установки катка на Советской площади

В Ярославле объявлен конкурс по поиску подрядчика для организации ледового комплекса на Советской площади. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Документация Фото: Документация

Начальная цена контракта определена в 110,2 млн руб. В работы входят монтаж ледового катка и ледовых дорожек общей площадью 4,3 тыс. кв. м, а также связанных с ними павильонов. Кроме того, исполнитель должен будет обеспечить функционирование катка в период с 26 декабря 2025 года по 15 марта 2026 года.

«Ледовый комплекс должен быть рассчитан на сезонную эксплуатацию до температуры наружного воздуха +10°. Пропускная способность ледового комплекса — не менее 600 человек за смену (сеанс)»,— говорится в проекте договора.

С воскресенья по четверг каток будет работать 14 часов в день: с 10 до 00 часов. С пятницы по субботу — 16 часов в день: с 10 до 2 часов.

Итоги торгов подведут 31 октября 2025 года.