Задержка за пределами штрафной

По данным “Ъ”, «РусГидро» получит двухлетнюю отсрочку по запуску 450 МВт мощности на Нерюнгринской ГРЭС, при этом избегнув штрафных санкций. Среди причин — проблемы с поставками оборудования со стороны «Силовых машин». «РусГидро» также предупреждает о грядущих задержках с возведением новых энергоблоков на Якутской ГРЭС-2 и Артемовской ТЭЦ-2. Аналитики указывают, что практика нештрафуемых отсрочек для инвесторов ставит под сомнение рыночные принципы определения доходности на энергорынке.

Нерюнгринская ГРЭС

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

«РусГидро» получит нештрафуемую отсрочку по запуску новых энергоблоков на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии, следует из материалов заочной правительственной комиссии по развитию электроэнергетики от 15 октября (повестка есть у “Ъ”). Речь идет о переносе сроков ввода в эксплуатацию двух угольных энергоблоков мощностью по 225 МВт с января 2026 на 31 декабря 2027 года, даты начала поставки мощности — на апрель 2028 года.

В материалах правкомиссии говорится, что перенос сроков связан с высокой загрузкой производственных мощностей «Силовых машин». Ранее правительство приняло решение о приоритизации поставки оборудования для Нерюнгринской ГРЭС за счет переуступки очереди с проектов модернизации Пермской ГРЭС и Костромской ГРЭС «Интер РАО».

При этом Минэнерго готово скорректировать дату запуска проекта только при условии, если «РусГидро» изменит график поставки паротурбинных установок для «Силовых машин» на 31 июля 2026 года и 28 июня 2027 года соответственно.

«РусГидро» строит новые энергоблоки на Дальнем Востоке за счет поддержки оптового энергорынка. Электростанции продают свою выработку в рынок по более высокой цене на период заключения обязательного инвестконтракта. За задержку вводов или разрыв соглашений предусмотрен штраф.

«РусГидро» также просит правительство рассмотреть возможность переносов сроков вводов и для новых энергоблоков для второй очереди Якутской ГРЭС-2 (начало поставки мощности — июнь 2026 года и июль 2027 года) и на Артемовской ТЭЦ-2 (запуск — в январе 2027 года).

Так, глава «РусГидро» Виктор Хмарин предлагает главе Минэнерго Сергею Цивилеву (“Ъ” видел письмо от 17 сентября) сместить ввод первого энергоблока на Якутской ГРЭС (80 МВт) на конец 2026 года, дату начала поставки мощности установить на апрель 2027 года. В 2022 году правительство решило строить на Якутской ГРЭС-2 паросиловые установки вместо газотурбинных, что потребовало перепроектирования.

Из-за загруженности производственных мощностей «Силовых машин» сроки изготовления газотурбинных установок для Артемовской ТЭЦ-2 также смещены на один квартал. В связи с этим «РусГидро» просит перенести ввод объекта на июль 2027 года, начало поставки мощности — на 30 сентября 2027 года.

В «РусГидро» “Ъ” подтвердили, что обратились в правительство за переносом сроков ввода новых энергоблоков на Нерюнгринской ГРЭС на конец 2027 года со стартом поставок мощности в апреле 2028 года в связи с задержкой поставок основного оборудования для энергоблоков. В Минэнерго и «Силовых машинах» “Ъ” не ответили.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим считает, что практика переноса сроков ввода модернизируемой мощности без уплаты штрафа — тревожный сигнал, ставящий под сомнение рыночные принципы определения доходности на рынке мощности. Проблемы коммерческих взаимоотношений генерирующих компаний с поставщиками, указывает он, равно как и другие трудности, не относящиеся к форс-мажору, составляют содержание предпринимательских рисков генерации, учтенных при формировании нормы доходности. «Возможность производителя оборудования диктовать условия, при которых машиностроительные предприятия могут избегать ответственности за срыв сроков поставок оборудования, говорит об опасной монополизации рынка энергетического машиностроения»,— подчеркивает Сергей Сасим.

Татьяна Дятел