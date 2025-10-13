«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Если рассуждать о рисках, то в текущей ситуации инвесторы отыгрывают их несколько иначе, чем в предыдущие годы. Есть определенные взаимосвязи, которые работают. Например, если риск выше — доллар крепче. И эта ситуация сейчас тоже начала работать. На прошлой неделе индекс доллара вырос на 1%, и, соответственно, упали все другие валюты развивающихся стран, кроме одной — российского рубля. Какие тренды складываются на глобальных рынках? Как инвесторам обезопасить свои активы? Что будет с курсом рубля? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Олег Богданов: Хотелось бы обратить внимание на российский рубль. При росте рисков на классическом рынке, когда Россия относилась к развивающимся площадкам, так называемым emerging markets, он всегда активно снижался, собственно, как и другие валюты. То есть риски растут, иностранный капитал начинает выходить из страны, и это создает давление по счету текущих операций, соответственно, национальная валюта снижается. Сейчас мы наблюдаем совершенно другую тенденцию. При росте рисков все происходит наоборот. Во-первых, у нас уже практически нет западного капитала, а если он и остался, то не может выйти из страны в силу решений наших регуляторов. Во-вторых, наши экспортеры предпочитают все деньги уводить в страну, потому что за пределами для них системные риски максимальные в такой ситуации. И вроде бы ситуация развивается по драматическому сценарию, но рубль не падает, он выглядит крепче. Сильное укрепление национальной валюты — это в данной ситуации уход куда-нибудь в район 78-75 руб. в паре доллар/рубль. Но у нас основная пара — юань/рубль. И здесь, скорее всего, мы можем вернуться на уровень 10,80 руб.

