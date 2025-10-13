Правительство РФ снова соберет отпечатки пальцев у иностранцев на границе

Правительство РФ опубликовало постановление №1562, корректирующее правила прохождения государственного эксперимента по сбору биометрических данных у иностранцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Правила, определяющие его условия, кабмин установил в ноябре 2024 года. На первом этапе пилота (c 1 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года) иностранцы, пересекающие границу РФ в четырех столичных аэропортах и на пропускном пункте «Маштаково» в Оренбургской области, были обязаны сдавать цифровые фотографии и отпечатки пальцев. С 30 июня 2025 года начался новый этап: приезжим из безвизовых стран надо сдать биометрические данные в приложении ruID (минимум за 72 часа до приезда), сняв свою фотографию и записав образец голоса, а в России подтвердить эти данные в МФЦ.

Новое постановление регламентирует третий этап эксперимента. С 1 декабря 2025 года до 30 июня 2026 года иностранцы из безвизовых стран должны будут «при наличии технической возможности» сдавать биометрические данные при прохождении государственной границы. В постановлении оговаривается, что список пропускных пунктов, где будет работать эта норма, ФСБ должна будет согласовать с правительством Москвы. Столичная мэрия, в свою очередь, профинансирует установку «портативных технических средств пограничного контроля» для сбора биометрической информации, а также смонтирует и подключит оборудование.

Отметим, что прохождение всех процедур дает приезжему возможность оформить патент на работу и купить сим-карту мобильных операторов в РФ. Из логики постановления правительства №1562 следует, что на третьем этапе эксперимента иностранцы будут должны как устанавливать ruID, так и сдавать биометрические данные на границе. Процедуры (в том числе установка ruID) не обязаны проходить граждане Белоруссии, дети до шести лет, дипломаты и члены их семей, должностные лица международных организаций и их представительств, аккредитованных в России. По данным Минцифры, приложение ruID было скачано 636 тыс. раз, тогда как всего в Единой биометрической системе зарегистрировано 3,2 млн иностранцев.

Александр Воронов