В Египте собрались с миром

В Шарм-эш-Шейхе стартует «Саммит мира» по Газе. Встреча на высшем уровне пройдет с участием Дональда Трампа, Кира Стармера и Эмманюэля Макрона и еще около 20 глав государств.12 октября власти Израиля и боевики «Хамаса» сообщили, что их представители не приедут в Египет для участия в саммите. В офисе премьер-министра Биньямина Нетаньяху объяснили его отсутствие подготовкой к праздникам. В «Хамасе» заявили, что в ведении переговоров их представители будут полагаться на катарских, египетских и турецких посредников. Между тем Дональд Трамп уже прибыл в Шарм-эш-Шейх и провел встречу с египетским президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters

Несмотря на отсутствие в Египте израильской делегации, Иерусалим поддерживает идею прочного мира на Ближнем Востоке, заявил “Ъ FM” депутат Кнессета от оппозиционной партии «Йеш Атид» Владимир Беляк: «Во-первых, я очень надеюсь, что план американского президента, который приняло правительство Израиля, будет реализован. Первым этапом стало сегодняшнее возвращение наших заложников. Мы помним, что есть еще 28 погибших израильских граждан, которые должны вернуться.

План Трампа открывает неплохие возможности для регионального урегулирования. Я только что вышел с пленарного заседания Кнессета, со специального заседания, выступления американского президента. И несмотря на то, что наш премьер-министр, в конце концов, отказался от участия в этом саммите по разным причинам, шансы есть. Надеюсь, что будут реальные результаты, потому что, во-первых, создание альтернативной "Хамасу" послевоенной администрации в секторе Газа изначально было одной из целей войны. Во-вторых, это, безусловно, отвечает интересам Израиля».

В ходе своего выступления в израильском Кнессете перед саммитом в Египте Дональд Трамп подчеркнул, что намерен добиться полного обновления отношений между Израилем и арабскими странами. Впрочем, до окончательной стабилизации военно-политической ситуации на Ближнем Востоке еще очень далеко, считает востоковед Леонид Цуканов: «Дональд Трамп пытается чуть ли не силой ускорить формирование новой системы региональной безопасности и замкнуть урегулирование конфликта в Газе не только на интересы арабских посредников, но и на долгосрочные интересы США в регионе.

Если отталкиваться от выступления в Кнессете и той работы, которую команда Трампа проводит в рамках так называемого Саммита мира, заметно, что, во-первых, усилилась роль израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Изначально он не был приглашен на этот саммит, но в последний момент вошел в число официальных участников. Также это заметно по тем заявлениям, которые делает Трамп. Они безапелляционны, однозначны. С точки зрения республиканца, "Хамас" обязательно разоружится, оставит сектор Газа и не будет претендовать на управление анклавом. На практике, конечно, ситуация пока намного сложнее. "Хамас" по-прежнему напрямую не вовлечен во взаимодействие, то есть его интересы представляют Катар и Египет».

Что касается масштабных изменений, все будет зависеть от того, как завершится процесс обмена заложниками. То есть, насколько мы знаем, живых заложников уже передали израильской стороне, но с возвращением тел погибших пока наблюдаются некоторые сложности. Появились, в том числе, заявления, что в рамках первого этапа эта передача может не состояться в полном объеме. В дальнейшем также многое будет зависеть от устойчивости режима прекращения огня, от готовности "Хамаса" ликвидировать свою подземную инфраструктуру, готовности Израиля придерживаться тех обещаний, которые были даны в ходе предварительных консультаций».

Перемирие между Израилем и «Хамасом» вступило в силу в ночь на 10 октября при посредничестве США. Подписание первой фазы мирного плана состоялось днем ранее. «Саммит мира» в Египте созывается в честь заключения сделки о прекращении огня. Ожидается, что в форуме примут участие лидеры западных и арабских стран, а также высокопоставленные чиновники из Восточной Азии.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Леонид Пастернак