Заряжен и упакован

Пермский производитель гофроупаковки ООО «Уралбумага» (входит в ПЦБК) планирует увеличить выпуск продукции в два раза. Как рассказали «Ъ-Прикамье» в компании, для этого был приобретен участок рядом с действующим производством, где будут построены новые цеха. Точную сумму сделки в ПЦБК не назвали. По данным «Ъ-Прикамье», участок был куплен за 130 млн руб. Физически территория предприятия с учетом покупки увеличится на 20–30%. Основные задачи компании — расширить линейку производства востребованной упаковки и увеличить поступления в местный бюджет. По словам эксперта, наибольших затрат потребуют покупка оборудования и проектно-инженерные работы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

ООО «Уралбумага», входящее в группу предприятий Пермской целлюлозно-бумажной компании (ПЦБК), приобрело земельный участок общей площадью 13,9 тыс. кв. м по адресу: Бродовский тракт, 13. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказали в пресс-службе компании. Купленный участок располагается рядом с действующей производственной площадкой ПЦБК. Согласно публичной кадастровой карте, участок может использоваться под строительную промышленность, его кадастровая стоимость составляет 18,5 млн руб. В пресс-службе компании не назвали точную стоимость объекта. По данным «Ъ-Прикамье», речь может идти о 130 млн руб. Ранее территория принадлежала производителю блочно-модульных котельных и котлов ООО «Теплогазстрой».

В ПЦБК уточнили, что близлежащий участок приобретен в рамках стратегии укрепления производства в Пермском крае. На новой площадке компания планирует производить гофроупаковку, а также рассмотрит варианты выпуска более крупногабаритной тары. Для этого на территории возведут новые цеха с применением особых транспортных и производственных систем для эффективного использования пространства. Физически территория предприятия с учетом покупки участка увеличится на 20–30%. Однако в компании ожидают, что производство увеличит мощности вдвое благодаря «правильной планировке». При этом новые цеха будут автоматизированы, а часть сотрудников и оборудования будет переведена на другую производственную площадку — в микрорайон Велта. Реализация проекта рассчитана на пять лет. Объем предполагаемых инвестиций в компании не назвали, но отметили, что при необходимости «готовы увеличить вложения».

«Важный результат расширения производства — укрепление экономики непосредственно в Прикамье. Сейчас ПЦБК производит сырье и примерно половину продает в другие регионы. Там из него делают гофрокартон, и основная прибыль оседает там же. После расширения предприятие сможет перерабатывать до 90% своего сырья — это более полный цикл производства. Значит, и налоги от продажи продукции будут поступать в местные бюджеты»,— пояснили в ЦБК.

Пермская целлюлозно-бумажная компания перерабатывает макулатуру общим объемом до 300 тыс. тонн в год, входит в десятку крупнейших производителей тарного картона и гофроупаковки в России. Производственная площадка ООО «Прикамский картон» расположена в микрорайоне Голованово в Перми. Компания производит бумагу и картон для гофрирования, бумажную и картонную тару. Вторая площадка — ООО «Уралбумага» — расположена в Свердловском районе Перми, производит гофроящики. В 2024 году «Уралбумага» показала выручку в размере 18 млрд руб. (рост относительно предыдущего года 31%), чистую прибыль — 1,1 млрд руб. (рост 3047%). Объем выпуска бумаги в прошлом году составил 331 тыс. тонн, а производство упаковочных материалов — 277,5 млн кв. м. Годовой оборот ПЦБК, без учета внутригруппового оборота, за 2024 год достиг 22 млрд руб., налоговые платежи — 3,9 млрд руб. Менеджмент компании прогнозирует дальнейшее увеличение доходов до 22,5 млрд руб. к концу 2025 года.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский предполагает, что новый проект ПЦБК будет ориентирован на выпуск продукции более низкого граммажа, при котором бумага и картон по удельной массе получаются не больше 90 и 100 г на 1 кв. м. Сейчас эта продукция наиболее востребована рынком. «Предположу, что речь идет именно об усовершенствовании производственных качеств с целью нарастить выпуск такой упаковки. Это поспособствует росту общего объема производства и закрепит позиции компании как одного из лидеров рынка»,— считает аналитик. Он добавил, что на качество и сроки реализации такого проекта может повлиять общая экономическая ситуация, включая введенные санкции и кредитно-денежную политику Центрального банка РФ. Однако, учитывая востребованность продукции и имеющиеся у компании каналы сбыта в Китае, Казахстане и Азербайджане, «риски темпа окупаемости здесь минимальны».

Господин Жарский затруднился оценить требуемые инвестиции в проект. По данным «Ъ-Прикамье», объем инвестиций может составить не менее 3 млрд руб. «Пять лет — это, скорее всего, максимальный срок, за который может быть реализован такой проект, учитывая что речь идет не о столь большой территории. Наибольших затрат потребуют приобретение оборудования и проектно-инженерные работы»,— резюмировал эксперт.

Анастасия Леонтьева