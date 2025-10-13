В Ярославле выявили мошенничество при капремонте по спецсчету

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело по факту обмана при получении денег на капитальный ремонт дома со специального счета. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что в августе 2024 года председатель товарищества собственников жилья (ТСЖ) заключила с компанией своего знакомого договор на капремонт электрооборудования стоимостью 4,3 млн руб. Деньги планировалось получить со спецсчета дома в региональном фонде капремонта.

Так, для авансирования работ в размере 1,2 млн руб. председатель ТСЖ направила в фонд протоколы общего собрания собственников и голосования. На основании этого средства были выплачены.

«Проверка показала, что фактически собрание собственников жилья по вопросу капитального ремонта электросетей дома не проводилось, протоколы голосования жителями дома не подписывались»,— сообщили в прокуратуре.

По данному факту возбуждено дело по статье о покушении на мошенничество. К настоящему моменту договор на капремонт расторгнут, деньги возвращены в фонд.

Алла Чижова