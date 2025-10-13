Главе СК РФ доложат о доведении татарстанца до самоубийства
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании смерти жителя Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В эфире телепрограммы сообщили, что житель Татарстана покончил с собой из-за сожительницы. При этом уточнялось, что ранее возлюбленная погибшего обманом лишила жилья другого человека.
В СУ СКР по Татарстану расследуется уголовное дело по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).
Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Валерию Липскому доложить о результатах расследования уголовного дела.