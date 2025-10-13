Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании смерти жителя Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главе СК РФ доложат о доведении татарстанца до самоубийства

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Главе СК РФ доложат о доведении татарстанца до самоубийства

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В эфире телепрограммы сообщили, что житель Татарстана покончил с собой из-за сожительницы. При этом уточнялось, что ранее возлюбленная погибшего обманом лишила жилья другого человека.

В СУ СКР по Татарстану расследуется уголовное дело по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Валерию Липскому доложить о результатах расследования уголовного дела.

Диана Соловьёва