Экс-депутат Госдумы от Прикамья из «Эспаньолы» опроверг данные о расформировании бригады

Бывший депутат Государственной думы РФ Алексей Бурнашов, выполняющий боевые задачи в составе 88 разведывательно-диверсионной бригады «Эспаньола», рассказал «Ъ-Прикамье», что появившаяся информация о расформировании подразделения не соответствует действительности. По словам господина Бурнашова, подразделение продолжает боевые действия. «“Эспаньола” была, есть и будет работать и выполнять приказы, - говорит господин Бурнашов, - да, подразделение стало поменьше, но это временно, мы планируем пополнить свой коллектив. Сохраняемся как 88-я».

Господин Бурнашов отметил, что бригада формировалась на базе добровольческого корпуса ВС РФ и продолжает подчиняться ему: «Наше взаимодействие я оцениваю как очень конструктивное, хотя задачи ставятся непростые». Он рассказал, что поступил в бригаду как доброволец и занимает должность ее замкомандира. «Курирую три важных направления, задач множество. За три месяца ни разу не было выходных. Сейчас нахожусь на линии боевого соприкосновения»,- добавил Алексей Бурнашов.

Ранее сообщалось, что бригада «Эспаньола», основу которой изначально составляли футбольные фанаты, будет расформирована. В частности, основная часть ее личного состава продолжит службу в других подразделениях ВС РФ. В самой бригаде говорили о «перезагрузке».