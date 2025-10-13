Кабмин выделит Курской области 23 млн рублей на соцконтракты

Правительство России направит Курской области дополнительные средства в размере 23,3 млн руб. на заключение социальных контрактов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Господдержка позволит региону дать гражданам возможность пройти переобучение, открыть собственное дело, вести личное подсобное хозяйство, приобрести одежду, обувь и школьные товары для детей.

По данным губернатора Александра Хинштейна, с начала года на реализацию программы социальных контрактов Курской области было направлено почти 274 млн руб. За счет этих средств в регионе заключили 835 контрактов.

«В Курске чаще всего люди заключают социальные контракты для открытия собственного дела, а это до 350 тыс. руб. Дополнительные средства позволят удовлетворить все заявки, которые на сегодня поступили в органы соцподдержки. Рассчитываю, что эта мера господдержки продолжит положительно влиять на ситуацию с занятостью в Курской области»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале.

По данным кабмина, всего свыше 650 млн руб. будет направлено семи регионам для оказания помощи гражданам в форме соцконтракта. Дополнительные средства, помимо Курской области, поступят в Бурятию, Дагестан, Кабардино-Балкарию, Карелию, Чечню, Приморский край. Финансирование увеличивают, так как программа в этих регионах пользуется популярностью среди жителей.

Мария Свиридова