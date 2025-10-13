Арест до банкротства

Арбитражный суд Челябинской области арестовал движимое и недвижимое имущество одного из градообразующих предприятий Кыштыма — АО «Кыштымское машиностроительное объединение» (КМО) на сумму 121,5 млн руб. Такие обеспечительные меры приняты в рамках дела по заявлению о банкротстве завода, решение по которому еще не принято. Потенциальный кредитор просил также арестовать счета и готовую продукцию, но суд решил, что требование несоразмерно, поскольку может остановить работу завода. Вопрос о банкротстве КМО рассматривается в суде больше года, за это время на промплощадке заработало новое юрлицо — ООО «Горные технологии».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Часть движимого и недвижимого имущества АО «Кыштымское машиностроительное объединение» арестовано в качестве обеспечительных мер по делу о признании предприятия банкротом. Арбитражный суд Челябинской области принял соответствующее определение в конце прошлой недели. Документ опубликован в картотеке арбитражных дел.

Ходатайство о принятии обеспечительных мер направило ООО «Асто консалтинг» (Москва), которое является правопреемником ПАО «МТС-банк», подавшего в июне 2024 года заявление о банкротстве кыштымского завода из-за долга в размере более 120 млн руб.

Компания в заявлении просила суд принять обеспечительные меры в виде ареста денежных средств на расчетных счетах предприятия, готовой продукции, а также движимого и недвижимого имущества на сумму 121,5 млн руб. до вступления в законную силу решения о признании должника банкротом и включения требований в реестр кредиторов.

АО «КМО» в отзыве на ходатайство «Асто консалтинг» ссылалось на то, что обеспечительные меры могут препятствовать работе завода.

В результате суд удовлетворил ходатайство частично и арестовал движимое и недвижимое имущество КМО, «поскольку непринятие обеспечительных мер может нанести истцу существенный ущерб».

«В то же время наложение ареста на денежные средства должника является чрезмерным. Расчетные счета открываются юридическом лицом для совершения операций, связанных с предпринимательской деятельностью. Такие счета не предназначены для аккумулирования и сохранения средств. Напротив, действующее юридическое лицо, как правило, постоянно совершает приходные и расходные операции по расходному счету, что и позволяет вести хозяйственную деятельность, осуществлять обслуживание текущих обязательств. С учетом осуществляемой должником хозяйственной деятельности наложение ареста на денежные средства может привести к прекращению деятельности»,— говорится в определении суда. По этим же основаниям суд не арестовал готовую продукцию КМО.

АО «Кыштымское машиностроительное объединение» (до 2002 года ОАО «Кыштымский машиностроительный завод») — одно из старейших предприятий Челябинской области, основанное как Кыштымский железоделательный завод в 1757 году Никитой Демидовым. Сегодня специализируется на производстве бурового горно-шахтного оборудования и инструментов. Является одним из трех градообразующих предприятий Кыштыма наряду с АО «Кыштымский медеэлектролитный завод» и АО «Радиозавод».

АО «КМО» входило в группу компаний «Камекс» (Москва). На сегодня, по данным «СПАРК-Интерфакс», учредители не заявлены. На сайте предприятия имеется информация о том, что с 2024 года «Кыштымское машиностроительное объединение» стало ООО «Горные технологии».

По данным «СПАРКа», «Горные технологии» зарегистрировано в сентябре 2023 года по тому же адресу, что и КМО. Основной вид деятельности — механическая обработка металлических изделий. Генеральный директор и владелец 100% уставного капитала организации — Сергей Рубцов. Также он возглавляет и владеет курганскими компаниями «Крона» (аренда и лизинг легковых автомобилей) и «Диал» (услуги по восстановлению и оснащению железнодорожных локомотивов, трамвайных вагонов).

В 2024 году АО «КМО» получило выручку в размере 369,3 млн руб. и почти 305 млн чистого убытка. У ООО «Горные технологии» в прошлом году была чистая прибыль в сумме 22,1 млн руб. и выручка — 152,8 млн руб.

Арбитражный суд региона принял заявление МТС-банка о признании «Кыштымского машиностроительного объединения» банкротом 10 июня 2024 года. После этого в рамках дела были приняты заявления ПАО «Акционерный коммерческий банк “Абсолют банк”» с требованием на сумму 470,7 млн руб., ПАО «Банк Уралсиб» — 190,1 млн руб., ООО «Транспорт девелопмент групп» — 11,2 млн руб., АО «Юникредит банк» — 47,1 млн руб. Решения по ним не приняты. Очередное заседание отложено на 18 ноября.

В прошлом году в министерстве промышленности Челябинской области причину неплатежеспособности машиностроительного завода объясняли острым дефицитом оборотных средств, с которым предприятие столкнулось еще в 2023 году. Проблема, по данным ведомства, была вызвана тем, что КМО не смог перекредитоваться из-за нарушения условий кредитования другими организациями группы «Канекс», а также подписанием долгосрочных крупных контрактов с отсутствием предоплаты и несвоевременными авансовыми платежами по ранее подписанным договорам. Еще в 2023 году в администрации Кыштыма в связи с финансовыми проблемами на предприятии была создана рабочая группа. Представители органов власти подчеркивали, что угрозы закрытия завода нет.

В феврале этого года арбитражный суд Москвы по заявлению правопреемника МТС-банка ввел начальную процедуру банкротства — наблюдение в отношении АО «Торговый дом Кыштымского машиностроительного предприятия», которое является дочерней компанией КМО. Среди кредиторов также Абсолют банк, банк ПСБ, Юникредит банк, ВТБ, ИФНС по Москве и другие.

Юлия Гарипова