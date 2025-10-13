На Ставрополье в суд направлено дело о мошенничестве на 11,7 млн рублей

Следственное управление МВД по Ставропольскому краю завершило расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств при исполнении контрактов Федеральной службы исполнения наказаний. Перед судом предстанут два жителя Благодарненского округа — ранее судимый фактический руководитель коммерческой фирмы и ее директор. Им вменяют три эпизода мошенничества на общую сумму более 11,7 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, уроженец Благодарненского округа, уже имевший приговор за мошенничество, отбывая наказание, узнал о деятельности исправительного учреждения, занимавшегося выращиванием и переработкой сельхозкультур в рамках госзакупок. После освобождения он зарегистрировал несколько фирм, через которые начал участвовать в конкурсах на выполнение контрактов для этой колонии. В 2019–2020 годах учреждения УФСИН заключили с его компаниями несколько договоров на переработку семян подсолнечника. Часть обязательств предприниматель не выполнил — фасовал масло в емкости меньшего объема, не возвратил остатки жмыха, а часть сырья закупил у сторонних лиц. Кроме того, один из эпизодов связан с поставкой пшеницы: получив зерно сверх оговоренного объема, он пообещал оплатить излишки, но этого не сделал.

Следователи установили также третий случай мошенничества, совершенный совместно с директором фирмы. По версии МВД, обвиняемые заключили контракт на поставку пшеницы с коммерческой организацией, не поставили продукцию и присвоили полученные средства. Ущерб от действий обвиняемых превысил 11,7 млн рублей.

Уголовное дело, возбужденное по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), направлено с утвержденным обвинительным заключением в Курский районный суд Ставропольского края.

Станислав Маслаков