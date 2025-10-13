Коммерции откроют квант

В Китае квантовый компьютер готовы использовать для коммерческих целей. Как сообщает агентство «Синьхуа», это очередная модель линейки Zuchongzhi, которая использует 182 соединителя и 105 так называемых цифровых кубитов. С помощью этой единицы информации вычисления можно проводить сразу в нескольких измерениях. По словам ученых, устройство сможет обрабатывать задачи в квадриллион раз быстрее самого мощного суперкомпьютера в мире. Его планируют подключить к облачной платформе, чтобы технология была доступна пользователям по всему миру.

Как квантовый компьютер можно использовать в бизнесе? Старший партнер IT-интегратора Nsign Алексей Постригайло по просьбе “Ъ FM” привел несколько примеров: «Сегодня коммерческий квантовый компьютер — это не волшебная коробка, а инструмент для узких, но важных задач. Его пробуют там, где классическим вычислениям по-настоящему тяжело, к примеру, в моделировании молекул, материалов, сложной оптимизации в той же логистике и производстве — маршруты, расписания, загрузка мощностей. В финсекторе это, конечно, расчеты риск-сценариев.

Плюс не забываем о криптографии — это генерация действительно случайных чисел, пилоты защищенной связи и, конечно, переход компаний на постквантовые алгоритмы шифрования. Если говорить о том, как это все работает сейчас, почти всегда это гибрид, часть считает обычный суперкомпьютер, часть — квантовый ускоритель через, например, облако. Универсального ускорения всего сейчас нет. Выгода появляется очень точечно под конкретную постановку задачи.

Для Китая появление таких компьютеров — серьезный стратегический шаг. Они выстраивают вертикаль от железа до софта и, главное, первых корпоративных заказчиков. Ну и, конечно, основная их цель — снижение зависимости от тех же Соединенных Штатов, доминирование в данной области и создание первых прикладных проектов. Но я бы сейчас не стал говорить о решающем рывке с учетом того, что машины сейчас очень хрупкие, число стабильных операций ограничено, и сравнивать их нужно с сильными классическими методами на реальных задачах, а не по громким цифрам в статьях».

В 2019 году «Росатом» объявил о запуске проекта по созданию отечественного квантового компьютера, на проект выделили 24 млрд руб. Впервые применить его удалось в 2025 году. Впрочем, мощность российского устройства почти вдвое меньше, чем китайского — оно оснащено всего 50 цифровыми кубитами. Для других стран успех КНР создает новые угрозы, говорит эксперт по информационной безопасности Игорь Бедеров: «Киберугрозы связаны непосредственно с расшифровкой данных. Большинство из них предполагает современное AES-шифрование, которое использует Министерство обороны США и большинство сервисов также его применяет.

И для того чтобы на даже современных серверах и суперкомпьютерах их расшифровать, потребуются годы. Квантовый компьютер теоретически может это расшифровывать за минуты, если не быстрее, и в этом как раз основной риск. А расшифрованные данные — это наши переписки, коды, подтверждения, персональные данные, которые хранятся и передаются через многочисленные сервисы. То есть он ставит под угрозу сам принцип безопасности. Раз квантовые компьютеры будут использоваться для расшифровки данных, закодированных, то и зашифрованы они тоже должны быть при его помощи. Поэтому, думаю, что массовое использование при создании мобильных приложений, работы онлайн-сервисов, хранении и зашифровке данных начнется не раньше чем через 10 лет.

Квантовые технологии в той или иной степени реализованы в разных странах, и здесь мы, конечно, соревнуемся по уровню кубитов, то есть вычислительной мощности этих квантовых компьютеров и применимости в различных сферах. Например, известно, что "Российские железные дороги" в частности применяют квантовые вычисления для организации связи по линии перемещения транспорта».

По информации китайских СМИ, на базе общедоступной облачной платформы квантовых вычислений Tianyan пользователи выполнили уже больше 2 млн экспериментальных заданий.

Ульяна Горелова