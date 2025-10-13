Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
С дропперами поговорят по-хорошему

Как банки возвращают похищенные средства во внесудебном порядке

Российские банки возвращают похищенные средства через беседы с дропперами. Так называют людей, которые передают свои карты злоумышленникам для использования в преступных схемах. В прошлом году жертвами дропперов стали более 10 млн человек, следует из отчета ЦБ. Чтобы помочь вернуть им деньги, банки пробуют решать проблему самостоятельно во внесудебном порядке. О запуске такого пилотного проекта рассказал РБК зампред «Сбера» Станислав Кузнецов. Аналогичные беседы проводят в Т-Банке.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Механизм вскоре могут внедрить и другие участники финансового рынка, считает эксперт по противодействию мошенничеству Николай Пятиизбянцев: «На счет клиента поступили какие-то денежные средства, и пришла претензия от лица, которое эти деньги переводило, что он с этой операцией не согласен. Деньги остаются на счету, то есть банк их либо заблокировал, либо предпринял какие-то другие меры, чтобы деньги никуда не ушли. Получатель денежных средств приходит в банк и начинает требовать, чтобы эти деньги ему отдали. В результате банк говорит: "Хорошо, мы тебе отдадим, но у нас есть заявление от потерпевшего, что он не согласен. Если ты эти деньги забираешь, то становишься соучастником преступления и понесешь уголовную ответственность. Если ты не участвовал в преступлении, тогда скажи, что деньги зачислены ошибочно, и ты их готов вернуть". Человек понимает, что если деньги получены неправомерно, то их лучше, конечно, вернуть и избежать уголовной ответственности.

С какими побочными эффектами борьбы с дропперами столкнулся ЦБ

Если дроппер передал свою карту третьим лицам, которые имеют доступ к его счету, и деньги похитили, то он не сможет никак вернуть эти средства просто потому, что он их не контролирует, их уже увели. Он будет привлечен к уголовной ответственности именно за то, что он продал свою карточку третьим лицам. А вот если он имеет каким-то образом доступ к денежным средствам, чтобы избежать уголовной ответственности в обвинении в хищении денег, ему выгоднее денежные средства вернуть, тогда не будет факта хищения. Внесудебный способ возврата гораздо быстрее и предпочтительнее, потому что вернуть денежные средства у нас можно либо добровольно, это делает получатель денег, либо по суду. Но вернуть деньги через суд — это трудоемкий, длительный процесс, который может длиться месяцами».

По словам зампреда «Сбера» Станислава Кузнецова, 80% дропперов даже не знают, что совершают преступление. Именно на таких людей и нацелен механизм профилактических бесед, говорит директор технического департамента компании RTM Group Федор Музалевский: «Это может сработать только с отдельными категориями граждан, например, молодые или пожилые люди, которые просто не в курсе, какая ответственность за это полагается. Дроппер — это не только злоумышленник, который сидит в маске за ноутбуком и набирает какие-то коды или бегает по банкоматам и снимает деньги.

К дропперам сейчас относят еще и тех граждан, которые кому-то передали свою карту. То есть они ее выпустили, по ней трансакции не совершаются, потом от какого-то физика приходят деньги и, допустим, там лежат. Таких лиц банк вполне может выявить по алгоритмам. Для связи с ними, как правило, можно использовать сим-карту, на которую зарегистрирован пользователь банка, туда можно позвонить. Очевидно, что злоумышленники часто просят отдать им еще и симку, поэтому дозвониться тяжело, но подобная профилактическая деятельность должна оказать если не существенное влияние на преступность, то позволить вернуть часть денег относительно эффективно».

Зачем вводится лимит на выдачу банковских карт

По последним данным ЦБ, во втором квартале 2025-го мошенники украли у банковских клиентов около 6,5 млрд руб. Жертвам удалось вернуть всего 5% от этой суммы — 315 млн руб. В июле вступил в силу закон об уголовной ответственности для дропперов: за покупку карты для передачи ее третьим лицам грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас в базе регулятора находятся примерно 1,2 млн таких злоумышленников. Законопроект об ограничении количества банковских карт, выданных одному человеку, могут принять уже в декабре. Мера также направлена на борьбу с дропперами.

Никита Путятин

