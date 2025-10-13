С дропперами поговорят по-хорошему

Российские банки возвращают похищенные средства через беседы с дропперами. Так называют людей, которые передают свои карты злоумышленникам для использования в преступных схемах. В прошлом году жертвами дропперов стали более 10 млн человек, следует из отчета ЦБ. Чтобы помочь вернуть им деньги, банки пробуют решать проблему самостоятельно во внесудебном порядке. О запуске такого пилотного проекта рассказал РБК зампред «Сбера» Станислав Кузнецов. Аналогичные беседы проводят в Т-Банке.

Механизм вскоре могут внедрить и другие участники финансового рынка, считает эксперт по противодействию мошенничеству Николай Пятиизбянцев: «На счет клиента поступили какие-то денежные средства, и пришла претензия от лица, которое эти деньги переводило, что он с этой операцией не согласен. Деньги остаются на счету, то есть банк их либо заблокировал, либо предпринял какие-то другие меры, чтобы деньги никуда не ушли. Получатель денежных средств приходит в банк и начинает требовать, чтобы эти деньги ему отдали. В результате банк говорит: "Хорошо, мы тебе отдадим, но у нас есть заявление от потерпевшего, что он не согласен. Если ты эти деньги забираешь, то становишься соучастником преступления и понесешь уголовную ответственность. Если ты не участвовал в преступлении, тогда скажи, что деньги зачислены ошибочно, и ты их готов вернуть". Человек понимает, что если деньги получены неправомерно, то их лучше, конечно, вернуть и избежать уголовной ответственности.

Если дроппер передал свою карту третьим лицам, которые имеют доступ к его счету, и деньги похитили, то он не сможет никак вернуть эти средства просто потому, что он их не контролирует, их уже увели. Он будет привлечен к уголовной ответственности именно за то, что он продал свою карточку третьим лицам. А вот если он имеет каким-то образом доступ к денежным средствам, чтобы избежать уголовной ответственности в обвинении в хищении денег, ему выгоднее денежные средства вернуть, тогда не будет факта хищения. Внесудебный способ возврата гораздо быстрее и предпочтительнее, потому что вернуть денежные средства у нас можно либо добровольно, это делает получатель денег, либо по суду. Но вернуть деньги через суд — это трудоемкий, длительный процесс, который может длиться месяцами».

По словам зампреда «Сбера» Станислава Кузнецова, 80% дропперов даже не знают, что совершают преступление. Именно на таких людей и нацелен механизм профилактических бесед, говорит директор технического департамента компании RTM Group Федор Музалевский: «Это может сработать только с отдельными категориями граждан, например, молодые или пожилые люди, которые просто не в курсе, какая ответственность за это полагается. Дроппер — это не только злоумышленник, который сидит в маске за ноутбуком и набирает какие-то коды или бегает по банкоматам и снимает деньги.

К дропперам сейчас относят еще и тех граждан, которые кому-то передали свою карту. То есть они ее выпустили, по ней трансакции не совершаются, потом от какого-то физика приходят деньги и, допустим, там лежат. Таких лиц банк вполне может выявить по алгоритмам. Для связи с ними, как правило, можно использовать сим-карту, на которую зарегистрирован пользователь банка, туда можно позвонить. Очевидно, что злоумышленники часто просят отдать им еще и симку, поэтому дозвониться тяжело, но подобная профилактическая деятельность должна оказать если не существенное влияние на преступность, то позволить вернуть часть денег относительно эффективно».

По последним данным ЦБ, во втором квартале 2025-го мошенники украли у банковских клиентов около 6,5 млрд руб. Жертвам удалось вернуть всего 5% от этой суммы — 315 млн руб. В июле вступил в силу закон об уголовной ответственности для дропперов: за покупку карты для передачи ее третьим лицам грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас в базе регулятора находятся примерно 1,2 млн таких злоумышленников. Законопроект об ограничении количества банковских карт, выданных одному человеку, могут принять уже в декабре. Мера также направлена на борьбу с дропперами.

Никита Путятин