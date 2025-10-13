Рабочая переписка правительства Самарской области перейдет в MAX

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в своем канале в MAX, что вся рабочая переписка регионального правительства должна перейти в российский мессенджер. Решение было озвучено на совещании кабинета министров.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Вячеслав Федорищев стал первым главой субъекта РФ, полностью перешедшим в MAX. С 13 октября он принимает сообщения на свой личный номер. «Все буду смотреть, переадресовывать по компетенции для отработки. Ряд сообщений зачитал прямо на оперативке»,— написал губернатор.

По состоянию на 27 октября на канал Вячеслава Федорищева в MAX подписались более 27 тысяч пользователей.

Андрей Сазонов